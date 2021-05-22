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Проблемы с орехом

Минсельхоз планирует обработать до 5000 гектаров ореховых насаждений в Гале

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Борьба с мраморным клопом в районах Абхазии проходит с помощью обработки пестицидами и механического сбора.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. До пяти тысяч гектаров ореховых насаждений будут обработаны от мраморного клопа и грибковых заболеваний в Галском районе, рассказал в интервью радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия

По его словам, работы ведутся преимущественно в Галском районе, так как именно там произрастают большие ореховые насаждения, в том числе фундука. В обработке химическими препаратами задействована и авиация.

"Это масштабная и дорогостоящая акция, осуществляется благодаря сотрудничеству с Россией. Это мероприятие однократное, потому что перезимовавшие насекомые сейчас распространяются на растениях. Работы планируются и в других районах, правительство позаботилось о том, чтобы все мероприятия были проведены своевременно", - добавил Герия.

Начальник службы защиты растений отметил, что наблюдается снижение количества мраморного клопа в Абхазии, в том числе благодаря активной борьбе самих фермеров, своевременной обработке растений и механическому сбору.

Клубника
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около пяти лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.

В 2020 году Россия оказала помощь Абхазии в борьбе с вредителями на сумму более 130 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на приобретение пестицидов, аппаратов для опрыскивания растений, спецтехники и проведения обработки сельхозугодий с помощью авиации. Помощь республике поступала и от международных организаций. Из бюджета же Министерства сельского хозяйства 15 миллионов рублей было потрачено на приобретение ядохимикатов. 

В борьбе с мраморным клопом 2020 году потратили более 400 тысяч тонн пестицидов.

 

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