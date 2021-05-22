Еще 20 новых случаев COVID-19 подтверждено в Абхазии

В Абхазии 22:35 22.05.2021 Получить короткую ссылку 177 0 0
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15165 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14360 человек.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 20 человек из 175 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.