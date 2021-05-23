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Ветер снес крышу многоквартирного дома в Ткуарчале

© Foto / Владислав Аршба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В пострадавшем от шквального ветра доме в городе Ткуарчал кровлю меняли десять лет назад – в 2011 году.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сильный ветер снес крышу многоквартирного дома на проспекте Свободы в Ткуарчале вечером 22 мая, рассказал в интервью Sputnik заместитель главы администрации района Владислав Аршба.

"Снесло крышу одного многоквартирного пятиэтажного дома, сейчас строительные бригады работают, разбирают завалы. В течение двух-трех дней начнутся работы по замене кровли. Крыша пострадала еще в одном доме, но ее мы восстановим силами нашего бюджета", - подчеркнул он.

По его словам, на данный момент составляется дефектный акт на основании которого будет создана проектно-сметная документация. Местный бюджет не может профинансировать ремонтные работы, поэтому деньги будут выделяться из Республиканского бюджета, сказал Аршба.

  • Крыша многоквартирного дома по проспекту Свободы в Ткуарчале
    © Foto / Владислав Аршба
  • Крыша многоквартирного дома по проспекту Свободы в Ткуарчале
    © Foto / Владислав Аршба
  • Крыша многоквартирного дома по проспекту Свободы в Ткуарчале
    © Foto / Владислав Аршба
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© Foto / Владислав Аршба
Крыша многоквартирного дома по проспекту Свободы в Ткуарчале

В пострадавшем пятиэтажном доме в последний раз кровлю меняли в 2011 году. Несмотря на то, что крышу дома снесло полностью влага не проникает в квартиры, так как уцелела старая мягкая кровля, заметил замглавы района.   

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