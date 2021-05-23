Выплата долгов и преобразование: что изменилось в компании "Абхазтоп"

В 2020 году "Абхазтоп" выплатил более ста миллионов рублей долгов, оставшуюся часть компания погасила в течение пяти месяцев 2021 года.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Государственная компания "Абхазтоп" преобразована в Республиканское унитарное предприятие "Абхазская государственная топливная компания", сказал в интервью радио Sputnik рассказал юрисконсульт организации Лаша Цаава.

Он отметил, что такие организационно-правовые формы, как государственные компании и государственные предприятия после войны прекратили свое существование, так как нынешнее законодательство не предусматривает такие формы.

"Единственной правовой формой для государственных коммерческих организаций является Республиканские унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, а также казенные предприятия, которых в Абхазии пока нет", - заметил Цаава.

В целях приведения организационно-правовой формы всех государственных компаний в 2010 году было принято постановление Кабинета министров, согласно которому было дано поручение реорганизовать, государственные компании и предприятия в унитарные предприятия.

"С 2010 года этот процесс шел, какие-то компании были быстро реорганизованы, какие-то позже. Государственная компания в той форме, в которой она существовала, была, как корпорация, то есть был офис, главная компания, в которую входили другие юридические самостоятельные лица. Но в наших условиях нет такой необходимости в такой маленькой стране держать корпорации", - рассказал Цаава.

Такая форма продолжил он, предполагала большие издержки, оптимизация штатов - естественный процесс, более того, те законы, которые действовали, они были сильно устаревшими.

"А сегодня гражданский кодекс соответствует во многом международным стандартам, и мы взяли современные реорганизационно-правовые формы, которые понятны не только нам, но и во всем мире", - отметил юрисконсульт организации.

Лаша Цаава сказал, что почти полтора года понадобилось на то, чтоб этот процесс начать, сейчас же идет работа над всеми дочками бывшей компании "Абхазтоп", таких – семь, пояснил Цаава.

Юрисконсульт также подчеркнул, что когда новое руководство приступило к своим должностным обязанностям, им досталось довольно тяжело наследие в виде долгов в более чем 200 миллионов рублей.

"Они образовались за счет того, что топливо отпускалось физическим и юридическим лицам. Можно сказать, что топливо уходило, а деньги не приходили. Соответственно, компания не могла оплачивать топливо, которое у нее хранилось, а оно принадлежало ООО "Роснефть", - рассказал Цаава.

Структура доходов компании состоит из оптовой продаже топлива – основными клиентами являются государственные организации.

"Мы как государственное предприятие имеем какие-то обязательства. Это оптовая продажа горюче-смазочных материалов, услуги хранения. Сегодня госкомпания в какой-то степени монополист, обладает самым большим парком для хранения топлива. Наиболее крупная статья доходов – это дивиденды от совместной деятельности ООО "Роснефть Абхазия", госкомпания является совладельцем этой компании 49% акций находится у нас", - отметил он.

В среднем дивиденды от совместной деятельности "Роснефти Абхазии" с "Абхазтопом" составляют более ста с половиной миллионов рублей в год.

"Получается, что дивиденды распределяются по итогам года, а текущую деятельность компания обеспечивает за счет текущей оперативной работы. Мы так распределили свои обязанности, что текущую деятельность обеспечиваем сами, а задолженность мы выплатили за счет дивидендов", - сказал Цаава.

В 2020 году в отношении экс-директора "Абхазтопа" Беслана Авидзба возбудили уголовное дело по четырем эпизодам преступления по статье Уголовного кодекса Абхазии "Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере".