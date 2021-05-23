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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (100)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-восточный отрог Западного антициклона.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. В понедельник 24 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром туман с моросью, днем местами возможны слабые осадки. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С,  днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60–80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (100)

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