19:32 23 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.58
  • EUR89.94
Поиск

Руководители министерства юстиции Абхазии посетили ткуарчалский загс после урагана

© Foto / Министерство юстиции Республики Абхазия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/17/1032481489.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210523/1032481582/Rukovoditeli-ministerstva-yustitsii-Abkhazii-posetili-tkuarchalskiy-zags-posle-uragana.html

Накануне вечером 22 мая сильный ветер снес крышу многоквартирного дома на проспекте Свободы в Ткуарчале. На первом этаже дома находится ЗАГС Ткуарчалского района.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Министр юстиции Анри Барциц, заместитель министра юстиции Динара Папба и начальник курирующего отдела Саида Отырба приехали сегодня в Ткуарчал оценить степень и возможные последствия повреждений кровли многоквартирного дома, на первом этаже которого расположен ЗАГС Ткуарчалского района. Об этом сообщили на официальном сайте Минюста Абхазии.

© Foto / Владислав Аршба
Ветер снес крышу многоквартирного дома в Ткуарчале

Крышу дома снес сильный ветер накануне вечером, 22 мая.

Анри Барциц на месте происшествия обсудил процесс и сроки восстановления кровли с главой администрации Ткуарчалского района Исидором Дочия, а также депутатом Народного собрания- Парламента Омаром Джинджолия, депутатами органов местного самоуправления Сасрыкуа Джопуа, Георгием Харчилава.

Специалисты в области строительства, находившиеся на месте происшествия, выразили убеждение в том, что архиву ЗАГСа Ткуарчалского района, расположенные на 1 этаже поврежденного здания, ничего не угрожает. Угроза проникновения дождевой воды в помещения ЗАГСа маловероятна, отметили они.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Конное шествие и "нартский костер": День памяти жертв Кавказской войны
Ад на земле: в Африке проснулся один из самых опасных в мире вулканов
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться