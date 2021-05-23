Руководители министерства юстиции Абхазии посетили ткуарчалский загс после урагана

Накануне вечером 22 мая сильный ветер снес крышу многоквартирного дома на проспекте Свободы в Ткуарчале. На первом этаже дома находится ЗАГС Ткуарчалского района.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Министр юстиции Анри Барциц, заместитель министра юстиции Динара Папба и начальник курирующего отдела Саида Отырба приехали сегодня в Ткуарчал оценить степень и возможные последствия повреждений кровли многоквартирного дома, на первом этаже которого расположен ЗАГС Ткуарчалского района. Об этом сообщили на официальном сайте Минюста Абхазии.

Крышу дома снес сильный ветер накануне вечером, 22 мая.

Анри Барциц на месте происшествия обсудил процесс и сроки восстановления кровли с главой администрации Ткуарчалского района Исидором Дочия, а также депутатом Народного собрания- Парламента Омаром Джинджолия, депутатами органов местного самоуправления Сасрыкуа Джопуа, Георгием Харчилава.

Специалисты в области строительства, находившиеся на месте происшествия, выразили убеждение в том, что архиву ЗАГСа Ткуарчалского района, расположенные на 1 этаже поврежденного здания, ничего не угрожает. Угроза проникновения дождевой воды в помещения ЗАГСа маловероятна, отметили они.