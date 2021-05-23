Аслан Бжания поздравил с днем основания Центр специального назначения СГБ Абхазии

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Президент Аслан Бжания посетил торжественное построение, посвященное дню образования Центра специального назначения СГБ Абхазии, и поздравил сотрудников с 23-й годовщиной образования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В своем выступлении глава государства сказал: "Трудно переоценить заслуги созданного в 1998 году Центра специального назначения по защите Абхазии от диверсионно-террористических и бандитских групп. В этот праздничный день мы не вправе не вспомнить наших героев, бойцов Центра, погибших при исполнении служебного долга. Мы преклоняемся перед их светлой памятью".
- Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА
- Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА
- Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА
- Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА
Президент отметил, что на сегодняшний день ЦСН - это спецподразделение Службы государственной безопасности с высоким уровнем моральной и боевой подготовки личного состава, способное выполнить любой приказ руководства страны по обеспечению безопасности граждан и защите конституционного строя республики.
"Безопасность наших граждан, верховенство закона и незыблемость конституционного строя должны быть обеспечены. Я, как президент страны, главнокомандующий Вооруженными силами готов оказать вам необходимую поддержку", - сказал Бжания.
Президент пожелал офицерам крепкого здоровья, успехов в службе, мира и благополучия их семьям.