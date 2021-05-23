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Аслан Бжания поздравил с днем основания Центр специального назначения СГБ Абхазии

© Foto / официальный сайт президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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23 мая исполнилось 23 года со дня образования Центра специального назначения Службы государственной безопасности Абхазии.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Президент Аслан Бжания посетил торжественное построение, посвященное дню образования Центра специального назначения СГБ Абхазии, и поздравил сотрудников с 23-й годовщиной образования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении глава государства сказал: "Трудно переоценить заслуги созданного в 1998 году Центра специального назначения по защите Абхазии от диверсионно-террористических и бандитских групп. В этот праздничный день мы не вправе не вспомнить наших героев, бойцов Центра, погибших при исполнении служебного долга. Мы преклоняемся перед их светлой памятью".

  • Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА
    © Foto / АПСНЫПРЕСС
  • Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА
    © Foto / АПСНЫПРЕСС
  • Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА
    © Foto / АПСНЫПРЕСС
  • Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА
    © Foto / АПСНЫПРЕСС
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© Foto / АПСНЫПРЕСС
Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА

Президент отметил, что на сегодняшний день ЦСН - это спецподразделение Службы государственной безопасности с высоким уровнем моральной и боевой подготовки личного состава, способное выполнить любой приказ руководства страны по обеспечению безопасности граждан и защите конституционного строя республики.

"Безопасность наших граждан, верховенство закона и незыблемость конституционного строя должны быть обеспечены. Я, как президент страны, главнокомандующий Вооруженными силами готов оказать вам необходимую поддержку", - сказал Бжания.

Президент пожелал офицерам крепкого здоровья, успехов  в службе, мира и благополучия их семьям. 

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