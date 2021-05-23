Аслан Бжания поздравил с днем основания Центр специального назначения СГБ Абхазии

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Президент Аслан Бжания посетил торжественное построение, посвященное дню образования Центра специального назначения СГБ Абхазии, и поздравил сотрудников с 23-й годовщиной образования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении глава государства сказал: "Трудно переоценить заслуги созданного в 1998 году Центра специального назначения по защите Абхазии от диверсионно-террористических и бандитских групп. В этот праздничный день мы не вправе не вспомнить наших героев, бойцов Центра, погибших при исполнении служебного долга. Мы преклоняемся перед их светлой памятью".

Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА © Foto / АПСНЫПРЕСС

Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА © Foto / АПСНЫПРЕСС

Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА © Foto / АПСНЫПРЕСС

Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА © Foto / АПСНЫПРЕСС 1 / 4 © Foto / АПСНЫПРЕСС Президент Аслан Бжания посетил сегодня ЦСН СГБ РА

Президент отметил, что на сегодняшний день ЦСН - это спецподразделение Службы государственной безопасности с высоким уровнем моральной и боевой подготовки личного состава, способное выполнить любой приказ руководства страны по обеспечению безопасности граждан и защите конституционного строя республики.

"Безопасность наших граждан, верховенство закона и незыблемость конституционного строя должны быть обеспечены. Я, как президент страны, главнокомандующий Вооруженными силами готов оказать вам необходимую поддержку", - сказал Бжания.

Президент пожелал офицерам крепкого здоровья, успехов в службе, мира и благополучия их семьям.