Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 мая

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Во вторник 25 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, местами возможен моросящий дождь, днем преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60–90%.