20:27 24 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.53
  • EUR89.69
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (101)
13010
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/19/1032081582.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210524/1032484354/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-25-maya.html

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Во вторник 25 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, местами возможен моросящий дождь, днем преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С,  днем от +17°С до +22°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60–90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (101)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
По местам Симона Кананита.
Симон Кананит в Абхазии: последнее пристанище апостола
Россия и Сербия: совместные антитеррористические учения
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться