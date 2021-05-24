С ностальгией об Абхазии: Владимиру Делба 75 лет

Владимир Делба – член Ассоциации писателей Абхазии, Союза литераторов России, Союза писателей XXI века. Пишущий на русском языке прозаик, поэт из Абхазии. В свой юбилей он поделился со Sputnik творческими планами.

24 мая свой день Рождения отмечает абхазский и российский писатель Владимир Делба.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Все неслучайно

В свой 70-й день рождения писатель рассказывал Sputnik, что не относится к личному празднику как к ещё одному году, вычеркнутому из жизни, а радуется радуется каждому дню, так как он "сопровождается успехами и приятными сюрпризами".

Все в этой жизни случается неслучайно - так о выборе будущей профессии рассказал писатель.

"В эпоху моей юности было много интересных людей в городе, интересных событий, забавных, грустных и смешных. Я увидел, что воспоминания уходят вместе с людьми, и решил попытаться остановить и оставить это, чтобы что-то осталось записанное. Так и получилось несколько историй, которые я показал в диаспоре, где мне сказали, что бросать писать нельзя",- сказал он.

По словам, Делба, все его тексты рождаются через призму его отношения к Абхазии, тепла, ностальгии и радости.

Время творчества

Как и пять лет назад, в свой 75-й день рождения писатель строит творческие планы. В этом году он планирует презентовать книгу, которая вышла ещё в прошлом году - это сборник новелл "Рулетка судьбы" и сборник стихов.

"Это первая книга стихов, в которую вошли и публицистические статьи. Эта первая книга, которая выходит в Абхазии. Презентация планируется в июне", - рассказал Делба.

Как и раньше, большая часть произведений Делба посвящена Абхазии. По его словам, приятно, что через его творчество люди узнают о стране.

"Приятно, что узнают об Абхазии, но я объясняю, что той Абхазии, о которой я пишу уже давно нет. Как и той, к примеру, Одессы 60-х годов", - добавил он.

Проявлял Делба себя и в качестве художника, но уже много лет, по его словам, не рисует.

"Я чувствую легкую настальгию, что не могу взять кисть в руки, но не страдаю, хотя я очень люблю изобразительное искусство и писал статьи на эту тему. Любовь и тяга существует во мне. Когда я готовил сборник стихов, который выходит, я решил включить мои графические работы",- сказал он.

В планах у писателя - объемная книга, главным героем которой станет его родственник, погибший в годы сталинских репрессиий.

"Он был уникальным человеком, с романтически-трагической судьбой. Но я упираюсь с практически полным отсутсвие фактов",- признался автор.

Владимир Делба родился 24 мая 1946 года, в Сухуме. В сотрудничестве с Министерством культуры России издает тематические серии книг. В серию "Визитка литератора" в 2014 году вошла книга "Тетрис. Синестезия в стиле стакатто-джаз", в серию "Госстипендиат" в 2017 году – книга "Девятое мая".

Писатель публикуется в СМИ Абхазии, России и США, в журналах "Искусство Абхазии", "Дружба народов", "Журнал поэтов", "ФлоридаРус", альманахах "Акуа-Сухум", "Словесность", "ЛиФФт", "Российский колокол", в газетах "Республика Абхазия", "Эхо Абхазии", "Литературные известия", "Поэтоград".

Владимир Делба – автор книг "Сухумский стереоскоп" (2012), "Амра, галеон юности моей" (2013), "Тетрис. Синестезия в стиле стакатто-джаз" (2014) "Апсны, обитель души моей" (2015) и многих других.