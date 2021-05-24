00:24 25 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.53
  • EUR89.69
Поиск

Черноморэнерго предупреждает о временном отключении света в Гагрском районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (400)
190 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210524/1032486248/Chernomorenergo-preduprezhdaet-o-vremennom-otklyuchenii-sveta-v-Gagrskom-rayone.html

График отключений на территории Абхазии был отменен 27 апреля после окончания ремонта на ИнгурГЭС.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Часть Гагрского района 25 мая останется без подачи электроэнергии, сообщает "Черноморэнерго" на своей официальной странице в Facebook.

Подстанция Гагра-1 будет отключена с 10.00 до 14.00.

"Черноморэнерго" уточняет что отключения будут проведены в связи с ремонтно-профилактическими работами.

В настоящее время Абхазия получает электричество от ИнгурГЭС, ремонт на которой был завершен с опережением 26 апреля.

Слушайте также:

 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (400)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
По местам Симона Кананита.
Симон Кананит в Абхазии: последнее пристанище апостола
Россия и Сербия: совместные антитеррористические учения
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться