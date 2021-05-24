Черноморэнерго предупреждает о временном отключении света в Гагрском районе

График отключений на территории Абхазии был отменен 27 апреля после окончания ремонта на ИнгурГЭС.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Часть Гагрского района 25 мая останется без подачи электроэнергии, сообщает "Черноморэнерго" на своей официальной странице в Facebook.

Подстанция Гагра-1 будет отключена с 10.00 до 14.00.

"Черноморэнерго" уточняет что отключения будут проведены в связи с ремонтно-профилактическими работами.

В настоящее время Абхазия получает электричество от ИнгурГЭС, ремонт на которой был завершен с опережением 26 апреля.

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