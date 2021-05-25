Таможенные службы Абхазии и России обсудили взаимодействие в период курортного сезона

Участники встречи обсудили меры, направленные на оптимизацию таможенных процедур во время пиковых нагрузок, которые приходятся на лето.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Таможенные службы Абхазии и России обсудили сотрудничество в период курортного сезона, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Рабочая встреча представителей ГТК Абхазии и ФТС России прошла в Сочи на базе таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни.

Стороны обсудили меры по ускорению прохождения таможенного контроля в связи с ежегодным увеличением нагрузки на таможенный пост МАПП "Адлер". Было отмечено, что возможности ускорения пропускной способности пункта пропуска зависят от максимального взаимодействия всех государственных контролирующих органов, функционирующих на российско-абхазской границе.

Как известно, наибольшая нагрузка в оформлении и контроле физлиц и транспортных средств приходится на лето. Так, в пиковый месяц август российско-абхазскую границу пересекают до 1,5 миллиона физлиц и 500 тысяч транспортных средств.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос взаимодействия всех служб при прохождении контроля пассажиров, путешествующих в Абхазию в экскурсионных автобусах. По данным Сочинской таможни, в среднем в курортный сезон пассажирские перевозки ежедневно осуществляют около 200 автобусов, в пиковые часы нагрузок таможенный контроль проводится в приоритетном порядке на дополнительных линиях контроля.

Участники встречи обсудили также вопросы, связанные с совершением таможенных операций в отношении сельхозпродукции, ввозимой в Россию из Абхазии, возможности ускорения процессов оформления и контроля перемещаемых грузов. Было отмечено, что в последние годы значительно возросли поставки плодоовощной и плодово-ягодной продукции абхазского производства. Так, если в 2020 году из Абхазии было ввезено 300 тонн клубники, в текущем году планируется к ввозу уже до 800 тонн.

Абхазская сторона отметила актуальность функционирования специализированного таможенного органа (СТО), который нужен для ускорения процессов оформления экспортируемых грузов из республики.

Пристальное внимание было уделено вопросу гармонизации порядка оформления таможенных документов, применяемых в торговом обороте, в том числе с учетом необходимости их электронного заполнения в соответствующих базах данных и программных средствах. В этой связи сейчас проводится обмен документами ФТС России и ГТК Абхазии в сфере таможенного регулирования, предоставляется информация о правовых актах в сфере таможенного дела.

В Сочи обсудили вопросы взаимодействия таможенных служб России и Абхазии в период курортного сезона © Foto / пресс-служба таможни краснодарской таможни

В Сочи обсудили вопросы взаимодействия таможенных служб России и Абхазии в период курортного сезона © Foto / пресс-служба таможни краснодарской таможни 1 / 2 © Foto / пресс-служба таможни краснодарской таможни В Сочи обсудили вопросы взаимодействия таможенных служб России и Абхазии в период курортного сезона

Особое внимание уделили пресечению нарушений условий временного ввоза лицами - нерезидентами России транспортных средств международной перевозки и транспортных средств для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС.

По итогам совещания участники договорились определить направления дальнейшей совместной работы. Проведение следующей международной рабочей встречи запланировано на сентябрь на территории Абхазии.