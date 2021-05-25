МВД Абхазии опровергло информацию о пытках милиционерами туриста из России

Накануне "Медиазона" написала о том, что гражданин России из Санкт-Петербурга Артем Русских в апреле 2021 года был задержан в Гагре сотрудниками милиции, которые, заподозрив его в распространении наркотиков, пытались получить информацию путем пыток.

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Бадри Есиава. В МВД Абхазии опровергли информацию о том, что гражданин России Артем Русских был избит сотрудниками милиции в Гагре.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в ходе служебной проверки установлено, что в указанный период Русских доставили в дежурную часть УВД по Гагрскому району для установления личности, что было обусловлено обстоятельствами пребывания мужчины вне зоны туристического отдыха и общепринятых маршрутов.

"Эта территория в районе горы Мамзыщха круглосуточно патрулируется сотрудниками органов внутренних дел с целью предупреждения правонарушений и преступлений, в частности, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления таковых. Также установлено, что, согласно журналу учета доставленных лиц в дежурную часть УВД по Гагрскму району, для установления личности был доставлен гражданин Русских А. А. 7 апреля 2021 года в 18:20 дежурной опергруппой и после выяснения обстоятельств отпущен в 20:40", - отметили в пресс-службе МВД.

Проверку этой информации об условно произошедшем инциденте с участием гражданина России начало управление собственной безопасности МВД Абхазии 28 апреля на основании запроса от представителя российского СМИ, косвенно изложившего, что в указанный период времени на территории Гагрского района сотрудниками милиции был задержан житель Санкт-Петербурга Артем Русских, которому со стороны неустановленных лиц были нанесены побои, подчеркнули в пресс-службе.

Обращений, заявлений либо жалоб со стороны Русских в ведомство не поступало.

Согласно материалу, опубликованному на сайте "Медиазоны" 24 мая, Артем Русских вместе с компанией друзей поднялся на гору Мамзыщха в Гагре, чтобы осмотреть окрестности и сделать фотографии на память. Их привлекло старое греческое кладбище в тех окрестностях, и спутники Русских пошли туда, а он из-за усталости не присоединился к ним. К вечеру турист понял, что он разминулся с товарищами, и пешком стал спускаться к дороге, где его встретили сотрудники милиции.

Со слов Русских, представители правоохранительных органов попросили его сесть в автомобиль и проехать с ними в отдел для установления личности и проверки документов. На допросе милиционеры спрашивали о целях пребывания туриста в Абхазии и не распространяет ли он наркотики путем закладок. Провели обыск в его гостиничном номере.

Как пишет издание, после допроса туриста отпустили, но позже его попросили вернуться в отделение для заполнения бумаг, и допрос продолжился с пристрастием. Не получив ответов на вопросы, милиционеры вывезли Русских в лесополосу, где его избили, угрожали пистолетом, топили в реке. Турист не сознался в обвинениях и примерно в 6:00 утра его вместе с компанией друзей доставили к границе с Россией и отпустили.

Русских прошел медобследование в одной из сочинских клиник, где зафиксировали перелом трех ребер, травму почки, множественные ушибы и гематомы на теле. Туристы написали заявление в Генпрокуратуру России, Следственный комитет России и Генпрокуратуру Абхазии. Sputnik ждет подтверждения этой информации от Генпрокуратуры Абхазии.