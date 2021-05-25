Стали известны масштабы оползневого участка в Ауадхаре

СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Площадь оползня в районе Ауадхары составляет примерно 300 метров в ширину и полтора километра в длину, уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik директор Рицинского национального парка Адамыр Багателия.

Он также отметил, что движение оползня еще не остановилось и пока нельзя приступать к ликвидации последствий. Багателия предположил, что начать эту работу можно будет в конце июня, если в горах не будет обильных дождей.

Крупный оползень сошел в горах Абхазии на территории Рицинского реликтового парка после обильных осадков в середине мая на 56-м километре лесничества Ауадхара. Природное явление перекрыло дорогу к Альпийским лугам и озеру Мзы - популярным туристическим маршрутам. Кроме того, грязевые потоки под оползневым участком стекают в озеро Рица, и по оценкам специалистов, вода в озере может оставаться мутной на протяжении всего лета. К тому же мутная вода может прогреться на один-два градуса выше нормы, что негативно повлияет на экосистему Рицы.

Председатель Госкомитета Абхазии по экологии Савелий Читанава рассказал, что на стадии завершения акт по результатам исследований специалистов о произошедшем стихийном бедствии. Оценка экологов будет представлена премьер-министру республики Александру Анкваб.

Он подчеркнул, что геологам предстоит изучить ситуацию и дать рекомендации по поводу возможной ликвидации последствий оползня, прокладке дороги в обход этого участка, а также предоставить прогнозы о вероятном повторе подобных событий.

Ранее в интервью на радио Sputnik Абхазия Читанава назвал оползень в Ауадхаре экологическим бедствием, которое случилось по естественным причинам, а не по вине человека.