Аслан Бжания назвал ситуацию с коронавирусом в Абхазии контролируемой

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по данным на 22 мая составляет 15 165 человек, из них 230 человек умерли.

СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Ситуация с коронавирусом в Абхазии находится под контролем, сказал президент республики Аслан Бжания в интервью издательству "Аргументы и Факты".

"Мы, конечно, знаем, что такое коронавирус, и предпринимаем все меры для борьбы с ним. Для этого созданы необходимые условия в медицинских учреждениях, подготовлены врачи и медперсонал. Россия в этом плане тоже нам помогает. По заболеваемости мы идем вровень с соседним Краснодарским краем, может быть, у нас картина даже чуть-чуть получше", - добавил он.

По словам президента, за полтора месяца планируется привить от коронавируса шесть тысяч граждан Абхазии.

Российская вакцина "Спутник-V" в количестве 6500 доз была доставлена в Абхазию 30 апреля и содержится в соответствии с требованиями производителя. Процедура вакцинации началась 12 мая. По данным на 21 мая, с начала вакцинации в республике было привито 488 человек.