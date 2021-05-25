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Танцы в морском порту: современную хореографию показали на арт-фестивале в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Арт-фестиваль "Завтра наступит уже сегодня" проходит с 20 по 27 мая в морском порту Сухума.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik, Селма Базба. Артитстка Государственного театра драмы имени Фазиля Искандера Мадлена Барциц и танцовщица Мрана Воуба представили современную хореографию на арт-фестивале "Завтра наступает уже сегодня" в морском порту.

Хореограф и танцовщица Мрана Воуба первой представила свое выступление в жанре современного танца.

"Я рада поучаствовать в арт-фестивале. Представленный мной танец в жанре "Контемпорари" является частью современного искусства. Мне, как творческому человеку, приятно осознавать, что в Абхазии развивается современное искусство. Через такие арт-фестивали современная живопись и танцы могут получить развитие в нашей стране", - поделилась Мрана Воуба.
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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Танцы в морском порту: артистки выступили на арт-фестивале в Сухуме

Следом за ней выступила артистка Русдрама Мадлена Барциц.

"Новый арт-объект в морском порту вдохновил меня на создание нового танца. Я решила представить на арт-фестивале танец-импровизацию в современном жанре. Ведь на этой площадке мы говорим о современном искусстве. Созданные художником рисунки уже видны с набережной Махаджиров. Надеюсь, что как можно больше творческих людей будут вдохновляться им и придумывать нечто новое", - рассказала артистка Русдрама Мадлена Барциц.

  • Мадлена Барциц
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Мадлена Барциц
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Мадлена Барциц
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мадлена Барциц

Артистки поделились, что у них не было репетиций перед выступлениями. Оба танца были представлены в жанре импровизации.

Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" от компании Colors of Nation проходит в морском порту Сухума с 20 по 27 мая. В ходе арт-фестиваля уже состоялась дискуссия на тему развития современного искусства в Абхазии, прошел показ фильма "Бернинг-мен", прошел открытый разговор на тему свободы и абхазских традиций. Уже разрисована большая часть арт-объекта на стенах морского порта Сухума. Спонсорами арт-фестиваля "Завтра наступит уже сегодня" выступили компания "Аквафон", морской порт и администрация Сухума, информационную поддержку оказывает Sputnik Абхазия.

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