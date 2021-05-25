Красный Крест возобновит поиски останков погибших в войне в Абхазии

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Международный Комитет Красного Креста в сотрудничестве с властями Абхазии начинает очередной раунд раскопок в поисках останков пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Об этом сообщает Апсныпресс со ссылкой на офис МККК в Сухуме.

Отмечается, что проведение работ запланировано во всех районах Абхазии, в более чем 30 потенциальных местах захоронений. Информация об этих местах была собрана в рамках Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести в связи с событиями вооруженного конфликта 1992-93 годов и последующими событиями, действующего под эгидой Красного Креста.

Представительство Международного Красного Креста проводит эксгумационные работы в Абхазии с 2010 года. С тех пор было обнаружено более 400 останков без вести пропавших участников Отечественной войны народа Абхазии, 191 из которых идентифицированы, 44 были переданы семьям в Абхазии.