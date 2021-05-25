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Красный Крест отмечает 152-летие гуманитарной деятельности

Красный Крест возобновит поиски останков погибших в войне в Абхазии

© AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Поиском и идентификацией останков участников войны занимаются специалисты МККК по судмедэкспертизе вместе с абхазскими специалистами.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Международный Комитет Красного Креста в сотрудничестве с властями Абхазии начинает очередной раунд раскопок в поисках останков пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Об этом сообщает Апсныпресс со ссылкой на офис МККК в Сухуме.

Отмечается, что проведение работ запланировано во всех районах Абхазии, в более чем 30 потенциальных местах захоронений. Информация об этих местах была собрана в рамках Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести в связи с событиями вооруженного конфликта 1992-93 годов и последующими событиями, действующего под эгидой Красного Креста.

Представительство Международного Красного Креста проводит эксгумационные работы в Абхазии с 2010 года. С тех пор было обнаружено более 400 останков без вести пропавших участников Отечественной войны народа Абхазии, 191 из которых  идентифицированы, 44 были переданы семьям в Абхазии.

 

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