В Абхазии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Всего за время пандемии в Абхазии зарегистрировано 15218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14430 человек, 230 скончались.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 404 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 53 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 41 человек, у 37 диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 из которых в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 18, в Ткуарчалской ЦРБ - три пациента.

Всего за время пандемии в Абхазии выявили 15218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14430 человек, 230 человек скончались.