СУХУМ, 26 мая - Sputnik. В выставке художников восточной части Абхазии приняли участи мастера из Ткуарчалского, Галского и Очамчырского районов, рассказал в интервью радио Sputnik координатор центра "ХАБ" Степан Амичба.

По его словам, в выставке приняли участие 11 человек, двое из которых представили не картины, а рукодельное мастерство - это различные сувениры из дерева, алюминия, пепельницы, рамки для фото, подставки для вина и так далее. Среди участников начинающие художники и мастера, любители, студенты художественных училищ.

Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре © Foto / предоставил Степан Амичба

Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре © Foto / предоставил Степан Амичба

Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре © Foto / предоставил Степан Амичба

Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре © Foto / предоставил Степан Амичба

Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре © Foto / предоставил Степан Амичба

Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре © Foto / предоставил Степан Амичба

Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре © Foto / предоставил Степан Амичба

Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре © Foto / предоставил Степан Амичба 1 / 8 © Foto / предоставил Степан Амичба Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре

"На наше удивление, интерес к искусству выявился, мы не думали, что будет так много картин. Некоторые пишут природу, другие - портреты. Думаю, дальше будем расширять географию и найдем больше участников", - отметил Амичба

Выставка будет открыта до 27 мая. Некоторые картины и сувениры можно будет купить, все деньги будут переданы авторам работ.