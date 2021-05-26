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Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре

© Foto / предоставил Степан Амичба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Выставка художников и мастеров восточной Абхазии впервые открылась в Доме юношества Очамчырского района 25 мая. Организатор выставки - центр "ХАБ".

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. В выставке художников восточной части Абхазии приняли участи мастера из Ткуарчалского, Галского и Очамчырского районов, рассказал в интервью радио Sputnik координатор центра "ХАБ" Степан Амичба.

По его словам, в выставке приняли участие 11 человек, двое из которых представили не картины, а рукодельное мастерство - это различные сувениры из дерева, алюминия, пепельницы, рамки для фото, подставки для вина и так далее. Среди участников начинающие художники и мастера, любители, студенты художественных училищ.

  • Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре
    © Foto / предоставил Степан Амичба
  • Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре
    © Foto / предоставил Степан Амичба
  • Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре
    © Foto / предоставил Степан Амичба
  • Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре
    © Foto / предоставил Степан Амичба
  • Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре
    © Foto / предоставил Степан Амичба
  • Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре
    © Foto / предоставил Степан Амичба
  • Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре
    © Foto / предоставил Степан Амичба
  • Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре
    © Foto / предоставил Степан Амичба
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© Foto / предоставил Степан Амичба
Выставка художников восточной Абхазии открылась в Очамчыре

"На наше удивление, интерес к искусству выявился, мы не думали, что будет так много картин. Некоторые пишут природу, другие - портреты. Думаю, дальше будем расширять географию и найдем больше участников", - отметил Амичба

Выставка будет открыта до 27 мая. Некоторые картины и сувениры можно будет купить, все деньги будут переданы авторам работ.

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