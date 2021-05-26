Аслан Бжания внес изменение в Концепцию внешней политики Абхазии

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о внесении изменения в Концепцию внешней политики республики, утвержденную в декабре 2020 года, сообщается на сайте главы государства.

Согласно указу, из Концепции внешней политики Абхазии исключается абзац из раздела об урегулировании отношений с Грузией:

"Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным".

После утверждения Концепции, положения об урегулировании отношений с Грузией подверглись критике со стороны депутатов Парламента и вызвали волну возмущений в обществе, Парламент попросил президента доработать Концепцию. Бжания предложил Парламенту подготовить свою редакцию Концепции внешней политики Абхазии.

"Подготовьте письмо с вашей формулировкой, и она будет отображена в концепции. Если хотите убрать этот термин ("многоуровневые переговоры" - ред.), мы уберем его, никаких проблем", – сказал глава государства на встрече с депутатами 9 марта.