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Аслан Бжания внес изменение в Концепцию внешней политики Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210526/1032497479/Aslan-Bzhaniya-vnes-izmenenie-v-Kontseptsiyu-vneshney-politiki-Abkhazii.html

Концепция внешней политики Абхазии была утверждена указом президента Аслана Бжания 4 декабря 2020 года.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о внесении изменения в Концепцию внешней политики республики, утвержденную в декабре 2020 года, сообщается на сайте главы государства.

Согласно указу, из Концепции внешней политики Абхазии исключается абзац из раздела об урегулировании отношений с Грузией:

"Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным".

После утверждения Концепции, положения об урегулировании отношений с Грузией подверглись критике со стороны депутатов Парламента и вызвали волну возмущений в обществе, Парламент попросил президента доработать Концепцию. Бжания предложил Парламенту подготовить свою редакцию Концепции внешней политики Абхазии.

"Подготовьте письмо с вашей формулировкой, и она будет отображена в концепции. Если хотите убрать этот термин ("многоуровневые переговоры" - ред.), мы уберем его, никаких проблем", – сказал глава государства на встрече с депутатами 9 марта.

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