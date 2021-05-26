Доверенность на управление транспортом физлицами отменили в Абхазии

После отмены доверенности для управления чужим автомобилем на территории Абхазии физлицам при себе необходимо будет иметь свидетельство о регистрации транспортного средства, талон технического осмотра и водительское удостоверение.

СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Доверенность на управление автотранспортом физлицами отменили в Абхазии, такое решение принял Кабинет министров Абхазии на заседании в среду 26 мая.

Как уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik замминистра внутренних дел республики Беслан Чкадуа, это предложение ведомства было обусловлено тем, что Абхазия в наши дни остается одной из немногих стран, где для управления транспортом в отсутствии владельца требуется доверенность.

"Практически во всех странах действует принцип признания добросовестности управления транспортным средством в случае, если оно не объявлено в угон. В условиях нашей страны и с учетом небольшого размера ее территории и наличия всех условий для оперативного сообщения об угонах и реагирования правоохранительных органов, требование по наличию доверенности на управление транспортом является необоснованной, излишней бюрократической нагрузкой на автовладельцев", - сказал он.

Чкадуа также подчеркнул, наличие института доверенности на управление автомобилем никак не способствует борьбе с угоном, и в настоящее время подобное требование не существует в гражданском законодательстве ни в России, ни в Европе.

Он добавил, что в России это правило было отменено в 2012 году, и даже на тот момент оно предусматривало форму доверенности в простом письменном виде. Необходимость предоставления доверенности существует только для иностранных граждан, въезжающих на территории государства на чужом автомобиле.

"Принимая во внимание, что требование предоставления доверенности не соответствует задачам обеспечения безопасности дорожного движения, необоснованно практическими соображениями, считаем правильным отменить данное обременение для наших граждан", - сказал Чкадуа.

По его словам, после вступления в силу постановления об отмене доверенности для управления чужим автомобилем на территории Абхазии при себе необходимо иметь свидетельство о регистрации транспортного средства, талон технического осмотра и водительское удостоверение.