Геологи не исключают вероятности очередного оползня в Ауадхаре

СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Геологи Абхазии не исключают вероятности очередного оползня в Ауадхаре, сообщил Sputnik предварительные данные исследований начальник отдела геологии при управлении по землепользованию и кадастру Инал Бебия.

Согласно первичному заключению геологов, устойчивость склона, которая примыкает к смещенному в результате оползня участку, нарушена. Специалисты допускают вероятность того, что оставшаяся часть склона тоже может обрушиться, особенно в период обильного выпадения осадков.

По словам Бебия, предполагаемой причиной оползня стало переувлажнение грунта из-за дождей и таяния снега.

"Сейсмической активности в тот период не было. Предполагаемая причина активизации этого оползня – это дожди, таяние снега, в результате чего произошло переувлажнение грунта. Грунты там чередуются глинистыми и песчаными слоями. Во время переувлажнения глина теряет свои свойства и под тяжестью своего веса сползает вниз по склону", - объяснил Бебия.

Он также уточнил, что площадь оползня составляет от 18 до 20 гектаров. В длину этот участок около 750 метров, в ширину 300 метров. Говорить о работах по ликвидации последствий оползня рано, так как для этого необходимо провести более углубленные исследования, подчеркнул Бебия.

Крупный оползень сошел в горах Абхазии на территории Рицинского реликтового парка после обильных осадков в середине мая на 56-м километре лесничества Ауадхара. Природное явление перекрыло дорогу к альпийским лугам и озеру Мзы - популярным туристическим маршрутам. Кроме того, грязевые потоки под оползневым участком стекают в озеро Рица, и по оценкам специалистов, вода в озере может оставаться мутной на протяжении всего лета. К тому же мутная вода может прогреться на один-два градуса выше нормы, что негативно повлияет на экосистему Рицы.