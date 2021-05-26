Суд отстранил судью Цушба от рассмотрения дела о тройном убийстве в Сухуме

Стрельба, в результате которой погибли криминальные авторитеты Астамур Шамба, Алхас Авидзба и официантка Доминика Акиртава, произошла на набережной Махаджиров в Сухуме 22 ноября 2019 года. Дело было передано в Верховный суд 30 апреля 2021 года.

СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Верховный суд Абхазии принял решение об отводе председательствующей судьи Мимозы Цушба от рассмотрения дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме в ноябре 2019 года.

Сторона защиты заявила ходатайство об отводе председателя Мимозы Цушба, так как ее родная племянница Лаура Цушба принимала участие в качестве следователя в следственных действиях по делу, а именно, в осмотре места происшествия, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса.

Сторона обвинения отметила, что племянница судьи действительно участвовала в осмотре места происшествия, но только в качестве дежурного следователя, на чем ее роль закончилась, и она не является участником уголовного судопроизводства, поэтому отвод будет безосновательным.

С помощью автоматизированной системы судом будет назначен новый состав для рассмотрения дела.

Группа лиц, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика) 22 ноября 2019 года в 14:43 в Сухуме, у входа в ресторан "Сан-Ремо". Пострадавшая при стрельбе официантка ресторана Доминика Акиртава скончалась от полученных ран в больнице 3 декабря.

Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, которые были совершены 22 ноября 2019 года в Сухуме на набережной Махаджиров. Они также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожения чужого имущества.

Помимо вышеуказанных эпизодов преступлений, Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки "Мерседес-Бенц" и "Lexus GX" и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

2 декабря 2019 года на фоне событий депутаты абхазского Парламента проголосовали за отставку генпрокурора Абхазии Зураба Ачба и его заместителя Эшсоуа Какалия. Были отправлены в отставку министр внутренних дел Гарри Аршба и его заместитель Казбек Кишмахов.