Врачей экстренной помощи для Абхазии будут готовить в Ярославле

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния находится с рабочей поездкой в Ярославской области.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Абитуриенты из Абхазии получат возможность поступить в Ярославский государственный медицинский университет на факультет "лечебное дело" по целевому направлению. Это стало возможным благодаря подписанному сегодня соглашению между МЧС Абхазии и российским вузом.

Студенты этого направления проходят дальнейшую специализацию врача экстренной помощи медицины катастроф, сообщает спасательное ведомство на своей странице в Facebook.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в эти дни находится с рабочей поездкой в Ярославской области. Его сопровождает начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов. Оценивая подписанное соглашение, Гоов сказал, что оно дает возможность подготовки специалистов медицины катастроф качественно иного уровня, способных оказывать оперативную помощь повышенной категории сложности.

В рамках рабочей поездки глава спасательного ведомства Абхазии встретился также с председателем правительства Ярославской области Анатолием Гулиным. Квициния и Гулин обсудили вопросы взаимодействия.