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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (103)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будет формировать передний сектор южного циклона.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. В четверг 27 мая в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, ночью возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров секунду.  

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С,  днем от +19°С до +24°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (103)

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