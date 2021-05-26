Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будет формировать передний сектор южного циклона.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. В четверг 27 мая в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, ночью возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +19°С до +24°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.