Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек были утверждены Кабинетом министров Абхазии в 2019 году.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Трудовые книжки нового образца появятся в Абхазии в скором времени, сообщил министр финансов Владимир Делба на заседании Кабинета министров 26 мая.

Он объяснил, что до введения новых книжек действовать будут книжки старого образца, однако их нужно будет заменить. Все записи будут перенесены в новые образцы, которые будут с вкладышами.

"В трудовой книжке есть подстрочный перевод на абхазском языке, сквозная нумерация страниц, серия и номер. Цена будет учтена с учетом всех затрат, включая доставку. Книжки будут находиться в свободной торговле", - сказал он.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что нужно контролировать, какие записи вносятся в трудовые книжки, и ответственно к этому относиться.

"Есть примеры, когда сотрудники подразделений на местах позволяли себе вносить липовые записи, которые приводили к незаконным выплатам пенсий в очень больших размерах, и российские коллеги абсолютно обоснованно эти претензии выставляют нам регулярно. Абхазия должна будет потом ответить за это", - сказал он.

На встрече глава администрации Сухума Беслан Эшба предложил сделать трудовые книжки электронными в перспективе. Присутствовавшие поддержали эту идею.