Кабмин Абхазии повысил вознаграждение государственным адвокатам

Ранее адвокатам, которых суд, прокуратура, предварительное следствие или органы дознания назначали в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, платили 170 рублей за день работы.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Кабинет министров Абхазии увеличил вознаграждение адвокатам, выступающим защитниками в суде по уголовным делам до 300 рублей за каждый день работы.

По словам министра юстиции Анри Барциц, время занятости адвоката исчисляется по дням, когда он был фактически занят по уголовному делу, вне зависимости от продолжительности в течение дня. Оплата производится на основании его заявления.

"При участии адвоката в качестве защитника более двух месяцев постановление о награждении адвоката выносится ежемесячно, с учетом фактически отработанных дней", - объяснил он.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.