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Коронавирус диагностирован еще у 30 человек в Абхазии

© AFP 2019 / FRED TANNEAU
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1317)
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Sputnik Абхазия
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Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Абхазии выросло до 15248.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 246 человек, COVID-19 диагностирован у 30 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

По данным Опрштаба, в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 42 человека, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 11, в Ткуарчалской ЦРБ - три пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15248 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14480 человек.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1317)

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