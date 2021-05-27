Укол Спутником: как проходит вакцинация от коронавируса в Гудауте

Со дня начала вакцинации от коронавируса Спутником-V в Гудауте, с пятницы 21 мая, привилось более тридцати человек.

О том, что о российской вакцине думают жители Гудауты, почему они не доверяют западным препаратам, с каким настроением некоторые приходят за своей "дозой", а также как проходит процедура вакцинации и как медики "растапливают" ее, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Верю и не верю

В среду 26 мая в Гудаутской ЦРБ прошла третья по счету акция по вакцинации населения от COVID-19 российским препаратом Спутник-V. На эту процедуру записались тринадцать человек. В основном это были люди пенсионного возраста, которые возлагают на препарат большие надежды.

Одна из собеседниц корреспондента Sputnik Асида рассказала, что коронавирусом она переболеть не успела, но некоторым членам ее семьи избежать этого недуга не удалось. Ей известно, насколько вирус может быть коварен и как тяжело его победить. Это стало одной из причин, почему она решила пройти вакцинацию.

"Я не хочу это испытать на себе и во избежание заболевания решила сделать прививку. Я верю в медицину, но мой 22-летний сын нет. Он сам не хочет прививаться и меня отговаривал. По его информации, это плохо, но это его личное мнение", - отметила она.

Педагог Шамирам из села Агараки точно знает, каково это быть пациентом с диагнозом "коронавирус". По ее словам, заболевание протекало не в тяжелой форме, но последствия его тяжелые.

Даже спустя четыре месяца после победы над вирусом, она плохо различает запахи и вкус некоторых продуктов все еще искажен. В первые два месяца она отказалась от мяса и шоколада, так как их невозможно было есть, а фрукты по сей день кажутся ей нечто неприятным.

"Отдел образования проводил опрос в нашей школе о том, кто хочет пройти вакцинацию. Согласилась я и еще пять из 15 моих коллег. Мы работаем с детьми, и я не хотим подвергать их опасности. Да и самой не хочется еще раз через это проходить", - поделилась педагог.

Преподаватель русского языка и литературы Светлана Копенко, которая тоже ожидала своей очереди на прием к медикам, призналась, что возраст не позволяет расслабляться в условиях нынешней эпидемиологической обстановки. При этом она с сожалением подчеркнула, что молодое поколение не желает вакцинироваться, так как надеется на крепкое здоровье и иммунитет.

Прежде чем пойти на вакцинацию, Копенко изучила, что можно и чего нельзя делать после этой процедуры – нужно больше двигаться, хорошо питаться, нельзя переутомляться и принимать алкоголь. Следовать этим правилам, отметила она, совершенно несложно.

"Конечно, мы нам пока неизвестно, какие могут быть последствия от вакцины через несколько лет, но, думаю, хуже не будет. Тем, кому за 50 лет, вакцинироваться нужно. Хотя, некоторые знакомые медики советовали мне еще немного подождать, потому что вакцина не до конца изучена, но я все же рискну", - сказала она.

Историк Татьяна привела несколько примеров, когда вакцина спасла человечество от серьезных заболеваний. В пример она привела оспу, свирепствовавшую во всем мире несколько столетий назад и от которой погибли миллионы людей.

По ее рассказу, за время существования медицины создано множество эффективных вакцин, и появление еще одной она считает большим достижением, но с оговоркой. Татьяна доверяет только российскому препарату от коронавируса. Западные аналоги ее не устраивают.

"Если бы вакцина была не российская, у меня было бы какое-то чувство предвзятости, наверное. Или я должна была бы знать историю ее создания, ее последствия. Сейчас нет времени изучать все это. Либо ты заболеешь, либо вакцинируйся", - поделилась мнением Татьяна.

Главным аргументов в пользу Спутника-V для Татьяны стало то, что им вакцинировали моряков и офицеров Тихоокеанского флота России, о чем она узнала из телевизионных новостей. Она уверена, что власти соседнего государства не стали бы подвергать опасности свою военную мощь.

Ее коллега Елена придерживается такой же позиции и подходит к вопросу вакцинации также с практической стороны. В силу разных обстоятельств ей часто приходится выезжать в Россию, и она не исключает, что рано или поздно справка о прохождении этой процедуры будет необходима жителям Абхазии для посещения дружественной страны.

"Мир так непредсказуем и все быстро меняется. Возможно, без этой прививки я не смогу летать в Москву к дочери. Поэтому для меня этот вопрос главный. Более того, разговоры о вереде вакцин велись и в советские времена, но мы ведь прививались и ничего страшного не случилось. Советская вирусология была передовой, и сегодня Россия продолжает эту работа, а импортной вакцине я бы не доверилась", - отметила Елена.

"Теплолюбивая" вакцина

Шаризан пришла на вакцинацию в позитивном расположении духа. С ее появлением в процедурном кабинете стала шумно и весело. На вопрос испытывает ли она волнение, девушка уверенно ответила, что таких чувств не ощущает, но при этом выразила надежду, что все будет хорошо.

"Я же не ребенок. Я пришла сознательно. В детстве делали прививки и ничего со мной не произошло. Все нормально", - поделилась Шаризан.

Ампулы со Спутником-V были доставлены всего за несколько минут до начала вакцинации из Сухума в сумке с сухим льдом. Замороженный препарат медики растапливают теплом своих рук. Затем они показывают пациентам надпись на ампуле для того, чтобы те убедились в подлинности вакцины. Предварительно обработав плечо спиртом, ставят укол.

"Три дня не мочите это место. В баню и сауну ходить нельзя", - такие рекомендации дают медики после прививки.

Новость о том, что после этого укола придется держаться подальше от алкоголя в течение четырех дней, напротив, слегка обрадовала пенсионера Шурби из Дурипша. Миф племянницы о том, что в его жизни наступил "сухой закон" на 21 день, был разрушен врачами. Впрочем, все эти рекомендации написаны в специальной памятке, которые раздают всем привитым.

Прививки в тот день ставили медсестры Фатима Кунды-оглы и Екатерина Чаава. Девушки рассказали, что вакцина должна быть "свежей", то есть ее нужно использовать в первые несколько часов после доставки из Сухума. Если препарат разморозится, то он не пригоден к использованию.

По наблюдениям девушек, вакцинацию в районе проходят люди в возрасте от 50 лет. Медики тоже подтвердили, что молодежь не к ним приходит.

Фатима и Екатерина сами не прививались, так как они переболели коронавирусом и в их организме все еще есть антитела к этому заболеванию.

"Антитела должны быть на уровне "4". Мы переболели полгода назад и, если антител станет меньше в организме, конечно, мы тоже будем провакцинируемся", - рассказала Фатима.

Весь последний год – со дня начала пандемии в Абхазии девушки работали в "красной" и "зеленой" зонах гудаутского ковидного госпиталя. Фатима вспомнила, как она упала в обморок, когда впервые надела защитный костюм. По словам девушки, у нее началась паническая атака из-за страха задохнуться, но коллеги быстро привели ее в чувства.

Перебороть фобию ей удалось во время экстренной ситуации с пациентом, когда не было времени на собственные опасения и нужно было спасать человека. Был период, когда Фатима и Екатерина лечили пациентов и при этом сами болели коронавирусом. В одной палате они ставили капельницы ковидникам, в другой – себе и подобные истории могут рассказать почти все медики, работавшие при таких обстоятельствах.

"Тяжело и морально, и физически. Бывало, что дежурили всего две медсестры, а пациентов было 50-60. Кадров не хватало, но мы все друг другу помогали, как могли", - призналась Фатима.

Процедура и противопоказания

Записаться на вакцинацию можно по личному телефону терапевта Эльвиры Бганба или по обращению в медучреждение. Допускаются на вакцинацию не все.

"В течение двух недель у человека не должно быть симптомов ОРВИ или ОРЗ. Если пациент уже переболел коронавирусом, то допускаются те, у кого было это заболевание в легкой форме за четыре месяца до вакцинации и за более шести месяцев в тяжелой форме. Также не допускаются люди, страдающие судорогами или с образованиями в мозге. В таких случаях, только с разрешение нейрохирурга или невропатолога. Мы не прививаем пациентом с анкозаболеваниями в период, когда они проходят химиотерапию. Ждем периода ремиссии", - уточнила Бганба.

На отказ поставить укол люди реагируют по-разному. Некоторые, отметила врач, обижаются и расстраиваются, но эти правила необходимо соблюдать в первую ради здоровья пациентов.

Вакцинация в Гудауте © Sputnik / Бадри Есиава

Вакцинация в Гудауте © Sputnik / Бадри Есиава 1 / 2 © Sputnik / Бадри Есиава Вакцинация в Гудауте

Вакцинация состоит из двух этапов – через 21 день после первого укола пациента вызывают для прохождения той же процедуры во второй раз. Бганба с сожалением отметила, что особого рвения населения пройти вакцинацию она не наблюдает.

"Наверное, люди не очень хорошо настроены на это. Возможно, дело в каких-то предрассудках по отношению к любой вакцине", - сказала Бганба и добавила, что она уже привилась и многие ее коллеги тоже из числа тех, кто не переболел COVID-19 за последнее время.

Вакцина поступает в Гудаутскую ЦРБ из Минздрава по мере запроса. Сначала формируется группа желающих – не менее десяти человек и на их имя ведомство выделяет препараты. Если человек, на которого была выписана ампула, не пришел в условленное время, то медики в экстренном порядке находят другого пациента, который был записан на другой день.

Прежде чем допустить пациента к вакцинации, он заполняет анкету с вопросами о состоянии его здоровья, возможных контактах с заболевшими коронавирусом людьми и о препаратах, которые принимает. После врач осматривает прививающегося, проверяет его давление, температуру, дыхание, измеряет сатурацию и пульс. Если все в порядке, то дает "зеленый свет".

Серьезных побочных эффектов от вакцины ни у кого из пациентов не было, рассказала Бганба и уточнила, что для некоторых людей повышение температуры до +37,4 после этой процедуры допустимо, так как иммунитет реагирует на препарат.