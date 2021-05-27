Пойти без костылей: фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Аниты Харчилава

У девятилетней Аниты Харчилава врачи диагностировали детский церебральный паралич, когда ей было одиннадцать месяцев. После множества курсов реабилитации девочка ходит при помощи костылей, и чтобы улучшить ходьбу и общее состояние здоровья Аниты, необходимо провести очередное плановое обследование и лечение в научно-практическом центре в Москве.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Диагноз и лечение

Анита появилась на свет, когда ее мать была на восьмом месяце беременности, весила она два килограмма и семьсот граммов. После рождения хрупкая малышка находилась десять дней в больнице под наблюдением врачей, и ее направили к неврологу. Диагноз детский церебральный паралич врачи ей поставили, когда девочке было одиннадцать месяцев.

"После того как ей поставили диагноз, я начала выезжать с ней. По прогнозам врачей, до семи лет Анита должна была начать ходить самостоятельно. Но когда мы приезжаем сюда, здесь нет мест, где можно поставить таких детей на ноги, и приходится сложно", - говорит мама Аниты Марта Чалач-оглы.

Три года назад девочку снова вывозили на лечение за пределы Абхазии, и врачи сообщили о том, что реабилитация девочки проходила неправильно.

Подопечная фонда Ашана © Sputnik / Леон Адлейба

Подопечная фонда Ашана © Sputnik / Леон Адлейба

Подопечная фонда Ашана © Sputnik / Леон Адлейба 1 / 3 © Sputnik / Леон Адлейба Подопечная фонда Ашана

"Мы дали ей костыли, и у нее пошла сутулость. Потом с ней стала заниматься моя знакомая, которая периодически приезжает, и вот она с ней уже три года занимается, но когда она уезжает, я уже не могу как раньше заниматься с Анитой, потому что она все время хочет на улицу", - рассказала мама девочки.

Сейчас стоит вопрос о проведении операции на тазобедренном суставе Аниты, рассказала Марта Чалач-оглы.

"Вес девочки с каждым годом добавляется, поэтому может быть ухудшение в любой момент, каждый год мы делаем рентген, вроде бы пока нет отрицательной динамики. Я три года ждала, думала вот-вот девочка пойдет, но мы никак не смогли", - посетовала мама Аниты.

Любит читать и ходить на море

Несмотря на сложности со здоровьем, Анита ничем не отличается от других детей, она очень любит читать книжки, а в летние месяцы купается в море, кроме того, помогает маме по хозяйству, ходит в магазин.

"Мне очень нравится читать, нам задают разные уроки во вспомогательной школе, и я их делаю с удовольствием, еще люблю сама ходить в магазин", - говорит она.

У маленькой Аниты есть мечта стать доктором, когда вырастет, лечить людей и животных. "Я хочу лечить кошек собак, людей, конечно, тоже", - заметила девочка.

Председатель Попечительского совета культурно-благотворительного фонда "Ашана" Изольда Хагба призвала помочь Аните Харчилава восстановить здоровье.

"За свою короткую жизнь она испытала многое, ей и ее родителям довелось пережить и операции, и лечение в разных клиниках, но сегодня сложилась такая ситуация, когда этой семье нужно помочь. Если раньше они справлялись сами, то сегодня такие обстоятельства. Если каждый из нас еще раз проявит милосердие и встанет рядом с этой семьей, я уверена, мы добьемся результатов в короткие сроки, потому что в ближайшее время Аните нужно находиться в Москве на лечении. Я прошу каждого, кто слышит нас сегодня, не пройти мимо боли этой семьи и поддержать ее", - сказала Изольда Хагба.

В 2017 году у Аниты произошел эпилептический приступ, и по сей день девочка пьет необходимые лекарства, но при этом стала стремительно набирать вес, что осложнило ее и так нелегкое передвижение.