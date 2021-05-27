Друзья пропавшего в горах Абхазии туриста продолжат поиски

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Друзья и родственники пропавшего в горах Абхазии туриста Владимира Ульянова объявили сбор средств и поиск волонтеров для продолжения розыска мужчины, рассказала Sputnik одна из организаторов акции Ульяна Елфимова.

По ее словам, 28 мая в Абхазию приедет опытный инструктор, кандидат в мастера спорта по альпинизму с Урала Максим Вафин. Для начала поисков ему необходимо набрать команду из десяти человек из Абхазии или Сочи – гидов, охотников, егерей.

"Есть два варианта маршрута – идти снизу по реке Гумиста от ГЭС вверх по ущелью или же повторять маршрут, по которому шел Владимир Ульянов с группой. Завтра на месте будет принято решение, как действовать", - добавила она.

Елфимова отметила, что перед приездом Вафина сообщит об инициативе в дежурную часть МЧС, но времени ждать разрешения от ведомства нет.

"Что нам остается делать, не искать? Маршрут у нас есть, данные от гида тоже есть. Это будут не совсем волонтеры, а все же специалисты. Если нам готовы помочь, пусть помогут", - объяснила она.

По мнению Елфимовой, для эффективных поисков необходима помощь сочинского отряда МЧС России, специалисты которого, по ее словам, готовы вылететь в любой момент, но у них нет приказа.

"Чтобы получить приказ, им нужна просьба о помощи со стороны Абхазии. По каким-то причинам этого письма нет", - сказала она.

Директор клуба туристов "Азимут", в который входил Ульянов, Виталий Харченко также считает, что еще есть шанс найти пропавшего туриста. По его информации, поисковый отряд из Сочи просит разрешения у МЧС Абхазии присоединиться к спасательным работам, но не получает его.

МЧС Абхазии завершило пешую поисково-спасательную операцию 22 мая. Спасатели МЧС вместе с инструктором Анной Гилевой дошли до предполагаемого пункта нахождения российского туриста Владимира Ульянова на перевале Химса. Спасательная команда также отработала обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью.

По словам участника спасательного отряда Фата Смыр, на одном из участков, где, предположительно, мог спуститься мужчина, были найдены следы костра.

"Точно говорить, что это его следы, нельзя, но обычно в такое время охотники туда не поднимаются. Если он ушел в ущелье, то там очень трудные участки. Мы сейчас можем только гадать, куда он пошел. Тяжело искать следы, потому что идет резкое таяние снега, резко меняется погода, сметая следы", - сказал он.

По информации пресс-службы МЧС Абхазии, официальной информации о том, что в поиски будут вовлечены специалисты из России, нет. В пресс-службе ведомства добавили, что запросов на участие в поисках от волонтеров или профессионалов тоже не было.

"Мы против участия в поисках волонтеров, потому что это очень сложный маршрут, в нем должны быть задействованы профессионалы. Мы обработали весь описанный маршрут и не нашли туриста, но продолжаем мониторить ситуацию, облетать территорию", - отметили в ведомстве.

25 мая в прокуратуру Сухумского района поступил материал по факту пропажи Ульянова. На официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии 27 мая появилась информация, что прокуратура Сухумского района проводит доследственную проверку по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Владимир Ульянов приехал в Абхазию из Екатеринбурга. По словам инструктора группы, в которую входил мужчина, Анны Гилевой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы, тогда было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии.

Для поиска пропавшего в МЧС Абхазии собирались задействовать вертолет, но совершить облет территории не удалось из-за погодных условий, и было решено отправить пешую группу из семи человек. Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Остальные участники группы туристов, совершившей спуск с высокогорья реки Гумиста, были днем 13 мая доставлены в район поселка Ачадара, где они снимали жилье. Утром 14 мая стало известно, что они покинули республику.

По словам первого замминистра ведомства Тиграна Делибалтяна, туристическая группа подавала заявку в МЧС о том, что будет передвигаться по определенному маршруту, и после регистрации в ведомстве отправилась в поход. Он также отметил, что выбранный туристами маршрут достаточно сложный, к тому же 9 мая в этом районе выпал снег.