Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 мая

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. В пятницу 28 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью возможен туман, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров секунду.

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +21°С до +26°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.