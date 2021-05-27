21:06 27 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.46
  • EUR89.66
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (104)
8210
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1b/1032506697.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210527/1032507514/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-28-maya.html

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. В пятницу 28 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью возможен туман, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров секунду.  

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С,  днем от +21°С до +26°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (104)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ритм страсти: гастроли балета Моисеева в Абхазии
Избавиться от костылей: девятилетняя Анита рассказала о своей мечте
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться