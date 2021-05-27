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В Абхазии зафиксировали еще 26 случаев COVID-19

© Sputnik / Магда Гибелли
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1318)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 15274. Выздоровели 14528 человек, летальных случаев 230.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 193 человек в Абхазии, COVID-19 диагностирован у 26 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 человек, у 34 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 21 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 11, в Ткуарчалской ЦРБ - 7 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1318)

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