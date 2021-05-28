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Аслан Бжания поздравил Башара Асада с победой на выборах

© Foto / официальный сайт Президента Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Действующий президент Сирии Башар Асад победил на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Башара Асада с убедительной победой на выборах президента Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Победу на президентских выборах в Сирии одержал Башар Асад

"Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Сирийской Арабской Республики. Итоги всенародного голосования свидетельствуют о высокой поддержке народом Сирии Вашей политики, направленной на защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Ваше личное мужество, подвиг сирийского народа, который под Вашим предводительством смог спасти свою Родину от международных террористов, заслуживает восхищения", - говорится в поздравлении.

Бжания поблагодарил сирийского коллегу за теплый прием, оказанный ему и всей абхазской делегации в ходе недавнего официального визита в Сирию.

"Выражаю искреннюю благодарность Вам, всему руководству Сирийской Арабской Республики, народу Сирии за гостеприимство и доброе отношение, которое мы ощущали в ходе пребывания на Вашей земле. Итоги визита, несомненно, окажут большое положительное влияние на развитие всесторонних, взаимовыгодных отношений между Абхазией и Сирией во благо народов наших стран", - подчеркнул Бжания.

Президент пожелал коллеге  крепкого здоровья, новых побед в деле служения Сирийской Арабской Республике, а народу Сирии - мира и благоденствия.

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