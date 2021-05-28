Администрация Сухума опубликовала план Дня защиты детей

Международный праздник День защиты детей был основан в ноябре 1949 года в Париже и ежегодно отмечается 1 июня.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. К празднованию Международного дня защиты детей администрацией Сухум был подготовлен список мероприятий, которые пройдут в столице 1 июня.

© Foto / официальный портал Администрации города Сухум План проведения мероприятий в Сухуме

Праздничный день начнется с благотворительного забега "За лучший старт в жизни каждого ребенка". Забег стартует в 8:00 возле драмтеатра на набережной Махаджиров.

В рамках празднования состоятся детские развлекательные программы - конкурс рисунков на асфальте, анимационная программа для детей с ограниченными возможностями.

Развлекательные мероприятия по различным темам для детей пройдут в разное время в течение дня, чтобы дети успели побывать на каждом событии в городе.

Сеть ресторанов быстрого питания "Абургер" подготовила свою праздничную программу, которая будет проходить с 11:00 и до 20:00.

Вечером на стадионе "Динамо" в 19:00 пройдет мастер-класс чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Завершится день праздничным фестивалем молодых исполнителей популярной песни "Абжьы зхоу" на площади имени Сергея Багапш.

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.