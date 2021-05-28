Фотовыставка в честь юбиляров газеты "Апсны капш" пройдет в Сухуме

Фотовыставка в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии откроется 31 мая в 13:00 и завершит свою работу 4 июня.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Союз журналистов Абхазии при содействии агентства "Апсныпресс-АРТФ" проведет памятную фотовыставку в Центральном выставочном зале, посвященную юбилейным датам журналистов, работавших в разные годы в газете "Апсны капш", сказал в интервью Sputnik председатель Союза журналистов Руслан Хашиг.

"Союз журналистов ставит перед собой целью активно отмечать, вспоминать журналистов старшего поколения. Связываем мы это с юбилейными датами. Так получилось, что в 2021 году у восьми человек из бывших сотрудников газеты "Апсны капш" юбилейные даты. Руфету Махтовичу Бутба в этом году исполнилось бы 95 лет, он был редактором газеты "Апсны капш", был первым председателем Союза журналистов Абхазии, который до 1967 года был отделением Союза журналистов Грузии. И когда Союз журналистов Абхазии проводил свой первый съезд, создавал отдельную структуру, он возглавил Союз и одновременно был редактором газеты", - подчеркнул Хашиг.

Среди других работников, чьи юбилейные даты будет отмечать Союз журналистов, Руфет Бутба был единственным, кто со временем перешел на партийную работу, он был секретарем Сухумского райкома партии, секретарем Абхазского обкома, занимал партийные должности.

Борису Максимовичу Тужба, Давиду Карамановичу Киут в этом году исполнилось бы 90 лет, Владимиру Антиповичу Чуаз, Рамизу Семеновичу Барциц, Нараскуа Георгийю Махазовичу, Сариону Хиговичу Таркил исполнилось бы 85 лет, и Виктору Кокоскир исполнилось бы 70 лет. Всю свою жизнь они связали с газетой "Апсны капш".

"Интересно отметить, что в трудовой книжке Давида Карамановича Киут есть только две записи и связаны они только с редакцией газеты "Апсны капш" - он работал в одном и том же отделе", - отметил руководитель Союза журналистов Абхазии.

Руслан Хашиг заметил, что ему посчастливилось работать со многими из тех, кому посвящена фотовыставка в ЦВЗ.

"Это те люди, которые в последние годы существования советской власти, работали в этой газете. Потом многие из них продолжили работу во время войны и после нее в газете "Апсны". Союз журналистов Абхазии считает своим долгом обратить внимание на их наследие, на их активную журналистскую деятельность", - заметил он.

На выставке будет создана возможность для того, чтобы посетители увидели газеты, относящиеся как к советскому периоду, так и до него, будет представлена фотография первого номера газеты "Апсны". Материалы представит Национальная библиотека имени Ивана Папаскир.

"Цель, которую мы перед собой поставили – желание обратить внимание на актуальность поддержки и государства, и общества абхазской национальной журналистики, поддержка газеты "Апсны", потому что это единственная газета, которая полностью выходит на абхазском языке", - сказал Хашиг.

Также Руслан Хашиг сказал, что 1 июня для студентов отделения журналистики Абхазского государственного университета состоятся встречи и лекции о творчестве журналистов, работавших в национальной газете.