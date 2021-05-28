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В Абхазии зарегистрировано шесть случаев "британского" штамма коронавируса

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (50)
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Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб 28 мая провел рабочее совещание, посвященное вакцинации от коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. В Абхазии зарегистрировано шесть случаев заражения "британским" штаммом коронавируса, об этом медики рассказали премьер-министру Александру Анкваб на совещании в пятницу 28 мая, сообщает официальный сайт Кабинета министров.

"Медики сообщили премьер-министру о шести зарегистрированных случаях "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Абхазии со специфической симптоматикой и подтвержденным исследованием биоматериала на базе Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

В Абхазию российская вакцина "Спутник V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержится в соответствии с требованиями производителя. На 28 мая в республике вакцинацию прошли 976 человек.

По данным оперштаба по защите населения от коронавируса на 27 мая 2021, года общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 15274. Выздоровели 14528 человек, летальных случаев 230.

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (50)

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