Отпечатки и "дежурный" понятой: суд продолжил рассмотрение дела Авидзба

В Гулрыпшском районном суде продолжается рассмотрение дела Ахрика Авидзба и его соратников, которые обвиняются в незаконном хранении, ношении и перевозке оружия группой лиц.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. На пятом по счету заседании был продолжен допрос свидетелей стороны гособвинения. В этот раз присягу суду говорить правду и только правду давали эксперты-криминалисты МВД, один из понятых и родственник Авидзба.

Показания криминалистов

Первым показания давал начальник отдела специальных экспертиз экспертно-криминалистического центра МВД Руслан Дбар, который занимался исследованием отпечатков пальцев из оружия, которое было изъято в доме Ахрика Авидзба.

По его словам, на основании постановления следователя об исполнении экспертизы ему поступило три конверта с семью отрезками следов, из которых три оказались непригодными для исследования. Часть отпечатков, что оказались "читаемыми" принадлежали обвиняемым Лактионову и Гуатижеву, найти владельцев остальных не удалось.

Для сравнения отпечатков эксперту были предоставлены дактелоскопические карты на имя Талеха Гасанова, Андрея Лактионова, Станислава Культа, Владимира Щербакова и Аслана Гуатижева.

Адвоката Ингу Габилая смутил факт, что при визуальном осмотре отпечатков, которые, как оказалось затем, принадлежат Лактионову и Гуатижеву, эксперт их принадлежность определенным лицам определить не смог, но далее при осмотре с помощью компьютера было четко указано, кому принадлежат следы.

"Первоначально, когда мы сравниваем следы с дактелокартами, мы не всегда можем разглядеть частные признаки с помощью лупы. То есть я не определил совпадения своим глазом", - объяснил Дбар.

Ахрик Авидзба обратился с ходатайством к судье, чтобы ему на процессе были предоставлены конверты с дактелокартами и дактелопленками, чтобы быть уверенным, что эти материалы схожи с теми, которые были запечатаны у него дома и не были подделаны в последующем. Судья конверты предоставил, более возражений у Авидзба и его защитников не было.

Вторым был допрошен заместитель начальника экспертно-криминалистического центра МВД Арам Манукян. Допрос свидетеля занял около 40 минут. По его словам, он занимался баллистической экспертизой оружия, которое было изъято из дома Авидзба.

По словам Манукяна, вещественные доказательства попали к нему 5 марта, в тот же день он написал экспертную справку, после назначения постановления об экспертизы с 19 по 23 марта была подготовлена более расширенная справка с техническими объяснениями.

Ахрик Авидзба и его адвокат Габилая озвучили ходатайство об ознакомлении с первичной справкой эксперта. По словам Авидзба, у него не было возможности увидеть справку, так как она не была приобщена к материалам дела, в то время как "за счет этой справки он попал сюда" (был заключен под стражу – ред.).

Представитель Генпрокуратуры Даур Амичба отметил, что справка по закону не обязана быть приобщена к материалам дела, но не высказался против ее предоставления.

Эксперт Манукян также подчеркнул, что все оружие, которое было исследовано, сейчас хранится в полном объеме в складе Управления технического обеспечения МВД и доступ к нему ограничен, однако при необходимости его можно предоставить для ознакомления суду.

"Опытный" понятой

Судом был допрошен и понятой Андрей Шабельник, который участвовал в осмотре дома Ахрика Авидзба.

По словам Шабельника, сотрудники милиции увидели его, когда он "прогуливался у дома" в Синопе и попросили выступить понятым, в просьбе он не отказал.

При даче показаний свидетель заметно нервничал и признался, что очень волнуется.

"Действительно, для вас это должно быть очень волнительно, вы ведь так часто принимаете участие в качестве понятого", - отметила адвокат Габилая. Мужчина и сам признался, что уже "два-три раза" был в качестве понятого по просьбе МВД.

Шабельник рассказал, что, когда он зашел в дом вместе с силовыми сотрудниками примерно в полночь "там и там" увидел оружие, пистолеты, рации, пулемет, автоматы. Кто проживает в доме, ему известно не было.

Понятой рассказал, что, пока он участвовал в обследовании жилья, на час отключался свет. В течение этого времени он находился внутри дома и вместе с сотрудниками милиции "считали патроны", подсвечивая телефоном. Эти показания противоречат словам ранее допрошенных свидетелей, оперуполномоченных Сухумского РОВД, которые рассказывали, что не проводили никакого обследования дома, пока не было света.

Последним был допрошен Сослан Авидзба – родственник Ахрика Авидзба. Он рассказал, что 4 марта примерно в 16:00 -17:00 приехал в дом Авидзба, но его самого там не было.

Свидетель рассказал, что ждал родственника на втором этаже дома примерно час, а приехал, чтобы узнать подробности об общественном движении, которое официально хотел зарегистрировать Авидзба. С собой у мужчины был пистолет фирмы "Глок", который он оставил в серванте на втором этаже, когда его пригласили поужинать к столу.

По словам Авидзба, после обследования дома "Глок" пропал и, по его мнению, находится в МВД. Обращаться в органы, чтобы вернуть пистолет, Авидзба не стал, так как подумал, что его не отдадут.

На этом заседание суда закончилось, следующее заседание состоится в среду 2 июня.