21:17 28 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.59
  • EUR89.67
Поиск

В Абхазии выявлено еще 18 заражений коронавирусом за минувшие сутки

© AFP 2019 / INA FASSBENDER
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1319)
129 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/18/1031899692.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210528/1032515148/V-Abkhazii-vyyavleno-esche-18-zarazheniy-koronavirusom-za-minuvshie-sutki.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 15292 человека. Зарегистрировано 230 летальных случая. Выздоровели 14589 человек.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Коронавирус подтвержден еще у 18 человек из протестированных 173 жителей Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 человек, у 34 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 10, в Ткуарчалской ЦРБ - 6 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1319)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Финальный матч между сборными Абхазии и Пенджабом.
Спустя пять лет: 28 мая 2016 года в Абхазии стартовал чемпионат мира ConIFA-2016
Виртуальный бой истребителей России и США: кто победит в схватке
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться