В Абхазии выявлено еще 18 заражений коронавирусом за минувшие сутки

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 15292 человека. Зарегистрировано 230 летальных случая. Выздоровели 14589 человек.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Коронавирус подтвержден еще у 18 человек из протестированных 173 жителей Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 человек, у 34 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 10, в Ткуарчалской ЦРБ - 6 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.