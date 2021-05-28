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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 29 и 30 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (105)
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В выходные дни, 29 и 30 мая, погода Черноморского побережья Абхазии неустойчива. Территория окажется в зоне влияния контрастных атмосферных фронтов, как с юга, так и с северо-запада.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. В Абхазии 29 и 30 мая ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу ночью и днем, преимущественно без осадков. С вечера и до второй половины дня воскресенья, ожидается временами умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, местами возможен град. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер, слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами 15 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С,  днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (105)

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