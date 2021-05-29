Образовательный центр кришнаитов в Абхазии прекратит свое существование

Представители общества кришнаитов организовали в Абхазии семейно-образовательный проект "Страна души" для воспитания и обучения мальчиков. Это граждане России, родители которых дали письменное согласие на такое обучение, доверяя воспитателям жизнь и здоровье детей.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Образовательный центр кришнаитов в Гулрыпшском районе Абхазии закрывается из-за сообщений в СМИ о растлении учащихся, следует из репортажа Абхазского телевидения

На днях российский телеканал "РЕН-ТВ" показал репортаж об образовательном центре кришнаитов в Абхазии "Страна души", в котором, как утверждают журналисты, растлевают малолетних учеников. В репортаже приводится фрагмент разговора с руководителем школы для мальчиков Владимиром Харужиным, который признался, что применял нестандартные методы обучения, а один из воспитанников это подтвердил, сообщив, что детей там заставляют раздеваться, ходить голыми, и бывали случаи, когда к ним прикасались.

В интервью Абхазскому телевидению заведующий отделом образования администрации Гулрыпшского района Дмитрий Габлия рассказал, что действительно в поселке Дранда более десяти лет проживают кришнаиты с детьми, но они не позиционируются как образовательный центр, а считают себя семьей.

"Когда мы спрашиваем: "Что это у вас, школа?" – они отвечают – "Нет, это у нас семья, нам родители доверили своих детей, и мы здесь с ними находимся, обеспечиваем их проживание". В соответствии с законодательством Абхазии, для того чтобы вести образовательный процесс, нужны лицензии и программы, но они говорят, что у них семейное нахождение", - подчеркнул Габлия.

Он заметил, что вопрос о незаконности деятельности кришнаитов в Абхазии поднимался не раз, но придраться к ним юридически невозможно.

Исполняющий обязанности руководителя проекта Константин Конопенко рассказал, что в проект принимают мальчиков от пяти до 15 лет, за месяц обучения родители платят от 15 до 20 тысяч рублей. В основном в центре обучают детей кришнаитов и сами преподаватели являются кришнаитами.

"Сейчас у нас находится восемь человек, потому что из-за дезинформации, пущенной в российском СМИ, представители власти Абхазии нас попросили уехать. Мы, конечно, это понимаем, потому, что абхазы как традиционный народ, с высокой культурой, увидев это безобразие, не могут терпеть", - сказал Конопенко.

Также он добавил, что представители центра будут подавать в суд на телеканал и требовать справедливости, для этого им нужно уехать в Россию, центр при этом прекратит свое существование.

Константин Конопенко отрицает сам факт растления малолетних, но подтвердил случаи битья розгами, отметив, что это практиковалось при предыдущем составе педагогов, из которых остался только вышеупомянутый Харужин.