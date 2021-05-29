Дай воды напиться: почему колодцы в Абхазии стали высыхать

В последнее время в республике участились случаи бурения глубоких скважин, по мнению ученых, это одна из причин высыхания колодцев.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии Академии наук Абхазии Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала о том, почему многие колодцы в республике высыхают или мельчают.

"Изменение уровня грунтовых вод имеет как природный, так и антропогенный характер, то есть связано с деятельностью человека. Вообще, уровень воды в колодцах не может быть постоянным, потому, что они питаются осадками. Соответственно, наибольшее изменение уровня воды, колебания уровня в сторону минимума или максимума в весенний и осенний периоды. Это связано с циклонической деятельностью, с выпадением осадков и их отсутствием", - говорит специалист.

Но проблема, стоящая в Абхазии в особенности в последние четыре года связана не только с изменением климата, но и с бурением скважин, добавила Ахсалба.

"То есть, вторая проблема, которая может привести к уменьшению воды, вплоть до высыхания колодцев – бурение скважин. Бурильная машина, со специальной своей техникой углубляет землю до 43-45 метров, понятно, что обычные колодцы имеют глубину 30-35 метров, поэтому, вся вода стекает в эти скважины, которые глубже. С одной стороны это хорошо для тех, кто делает скважины, но страдают те, у кого есть колодцы", - заметила ученый.

Также она сказала, что когда выпадают осадки, уровень грунтовых вод увеличивается, соответственно увеличивается и уровень воды в колодцах.

"Цвет воды меняется, она становится мутной, глиняно-песчаные взвеси закрывают каналы выхода грунтовых вод, в этих случаях надо углублять колодцы", - подчеркнула Асида Ахсалба.

Глубокое бурение земли также негативно влияет на растения с длинной корневой базой, что в свою очередь отрицательно сказывается на экологии республики в целом, сказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА.

"Лесные пожары также являются антропогенным фактором, у нас вся горная зона сильно увлажнена и не может самовозгораться, грунтовые воды чуть-ли, не выходят на поверхность. Горения происходят из-за того, что грунтовые воды сильно понизились за счет вот этих скважин, количество которых с каждым годом увеличивается, потому, что есть большой спрос", - отметила Ахсалба.

Этим вопросом должны заняться геологи, так как мало кто задумывается о последствиях при решении пробурить землю в том или ином месте для того, чтобы обеспечить людей питьевой водой, заявила она.

"Да, у них постоянно будет вода, она может колебаться в пределах 30 сантиметров, но не больше, так как повторюсь, бурильные машины бурят очень глубокие скважины", - говорит Ахсалба.

Она сказала, что изменение уровня грунтовых вод могут привести к еще большим проблемам, поэтому призвала ученых обратить внимание на эту проблему и найти пути выхода из нее.