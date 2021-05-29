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Руководство и общественность Абхазии почтили память Сергея Багапш

© Foto / Официальный портал Администрации г. Сухум
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Прошло 10 лет с тех пор, как не стало второго президента Абхазии Сергея Багапш. Он избирался дважды на президентский срок в 2005 и 2010 годах.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к могиле Сергея Багапш в селе Джгярда, сообщается на сайте главы государства.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет. Он вошел в историю как лидер, при котором Абхазия получила международное признание независимости в августе 2008 года.

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© Foto / Официальный портал Администрации г. Сухум
Возложение цветов у памятника президента Абхазии Сергея Багапш

В церемонии возложения приняли участие вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, депутаты Народного Собрания , Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, мэр Сухума Беслан Эшба, экс-президент Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков, семья экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, главы городов и районов республики, общественность, школьники.

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