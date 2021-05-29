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Коронавирус диагностирован у 22 человек в Абхазии за прошедшие сутки

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1320)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 15314. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14643 человека.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 180 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 22 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 34 человека, у 30 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – девять, в Ткуарчалской ЦРБ – семь пациентов.

Вакцинацию от коронавируса прошли уже более тысячи человек в Абхазии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1320)

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