Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 мая

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. В понедельник 31мая в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление в норме, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров секунду.

Температура воздуха ночью от + 12 до+17°С, днем от +21 до +26°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1- 2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.