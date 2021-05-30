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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (106)
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Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния барического поля пониженного давления.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. В понедельник 31мая в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление в норме, будет понижаться.

Ветер слабый  и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров секунду.  

Температура воздуха ночью от + 12 до+17°С,  днем от +21 до +26°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1- 2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (106)

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