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Пожарные из Псху присоединились к поискам российского туриста

© Foto / facebook / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Российский турист, пропавший в горах Абхазии (22)
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Турист из России Владимир Ульянов пропал в горах 12 мая, поиски мужчины силами спасательного отряда МЧС Абхазии не дали результата.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Сотрудники пожарно-спасательной части села Псху провели поиски по одному из возможных маршрутов движения пропавшего российского туриста Владимира Ульянова, сообщает МЧС Абхазии.

Спасатели обследовали обследовали русло реки Бзыбь до ее слияния с рекой Грибза, протяженность маршрута составила около 40 километров пути в одном направлении.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спасатели МЧС Абхазии и волонтеры отправились на поиски пропавшего туриста

Однако их поиски не дали никаких результатов.

Тем временем группа российских волонтеров совместно со спасателями МЧС Абхазии движется по маршруту в районе верховьев реки Гумиста. Волонтеры не будут подниматься в альпийскую зону, ограничатся работой в районе лесного высокогорья.

Владимир Ульянов приехал в Абхазию из Екатеринбурга. В составе группы туристов из России он вышел на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС республики поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке. Как рассказала инструктора группы Гилева, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал Ульянов.

Темы:
Российский турист, пропавший в горах Абхазии (22)

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