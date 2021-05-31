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Повторные выборы в органы местного самоуправления состоялись в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Повторные выборы назначаются, если по избирательному округу не был избран ни один депутат Собрания, либо выборы по избирательному округу признаны несостоявшимися или недействительными.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. В шести избирательных округах Абхазии прошли повторные выборы в органы местного самоуправления в воскресенье 30 мая, сообщает "Апсныпресс".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выборы в местные Собрания прошли в Абхазии 11 апреля, но из-за низкой явки избирателей в четырех сухумских городских избирательных округах и гагрском округе №10 выборы не состоялись. Кроме того, в галском округе №5 два кандидата получили равное количество голосов.

Как сообщил агентству председатель столичной избирательной комиссии Адгур Лагвилава, повторные выборы состоялись во всех четырех сухумских округах. Выборы признаны состоявшимися также в галском и гагрском избирательных округах.

Повторные выборы Собрания проводятся не позднее чем в двухмесячный срок. Выборы признаются состоявшимися, если порог явки превысит 25 процентов избирателей, внесенных в списки.

 

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