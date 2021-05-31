Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 июня

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Во вторник 1 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем, преимущественно без осадков, вечером – дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до+18°С, днем от +21°С до +26°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.