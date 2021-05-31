Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 17 человек из 217 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутском ковид-центре скончались две пациентки, женщина 1951 года рождения умерла 29 мая, и женщина 71 года рождения умерла 30 мая. В Сухумской инфекционной больнице пациентка 1962 года рождения скончалась 30 мая.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 30 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, состояние здоровья 10 человек в тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 9, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.

Общее число выявленных выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15331 человек. Зарегистрировано 233 летальных случая. Выздоровели 14693 человека.