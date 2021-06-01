Стала известна стоимость нового свидетельства о регистрации транспорта в Абхазии

Управление Госавтоинспекции МВД Абхазии приступило к выдаче регистрационных паспортов автотранспортных средств нового образца с 21 мая.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Стоимость государственной услуги за выдачу бланка свидетельства регистрации автотранспорта выросла на 40 рублей и составит 822 рубля, рассказал корреспонденту Sputnik начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба.

Он также уточнил, что от начала регистрации до ее завершения потребуется около двадцати минут.

С 21 мая в отделении регистрации транспортных средств управления Госавтоинспекции МВД Абхазии приступили к выдаче регистрационных паспортов автотранспортных средств нового образца.

Внедрение системы позволяет повысить уровень защиты документов и приводит их в полное соответствие с требованиями международной конвенции "О дорожном движении", а также переход на систему цифрового распознавания данных транспортных средств и водительских удостоверений, отмечает МВД.

При этом переход на новые образцы бланков не подразумевает каких-либо дополнительных трудностей и финансовых нагрузок для граждан.

Вместе с тем МВД отмечает, что начало использования новых бланков не означает необходимость замены ранее выданных.

"Граждане могут продолжать пользоваться своими документами наряду с новыми. Постепенная замена будет производиться по мере истечения сроков их действия (как в случае с бланками водительских удостоверений, выдаваемых на срок не более 10 лет), либо по мере необходимости (в случае замены бланков свидетельств о регистрации транспортных средств при их перерегистрации), либо по желанию владельцев", - сообщает МВД.

Документ о регистрации автотранспортного средства представляет собой комплект, состоящий из бланка свидетельства о регистрации автотранспортного средства, установленного формата с нанесенным на него полиграфическим оформлением и голографического ламинационного пакета.

Документы обеспечены восемью уровнями защиты, в том числе нумерацией бланка строгой отчетности с отображением в ультрафиолетовом и инфракрасном излучении. А голографический ламинационный пакет с фоновыми изображениями записан с помощью электронно-лучевой технологии.

Бланки документов изготавливаются на современном оборудовании, соответствуют международному стандарту и обладают высококачественным уровнем защиты, что практически исключает возможность подделки.