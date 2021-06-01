16:23 01 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.30
  • EUR89.38
Поиск

Единый расчетный центр для оплаты коммунальных услуг заработал в Гагре

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
107 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/11/1032436380.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210601/1032536609/Edinyy-raschetnyy-tsentr-dlya-oplaty-kommunalnykh-uslug-zarabotal-v-Gagre.html

До внедрения единого кассового расчетного центра в Гагре абоненты коммунальных служб оплачивали тарифы через контролеров.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Единый кассовый расчетный центр для оплаты коммунальных услуг заработал в Гагре во вторник 1 июня, рассказал корреспонденту Sputnik начальник единого кассового расчетного центра Давид Багателия.

"Этот расчетный центр был создан для прозрачности приема платежей от физлиц и юрлиц. Установлена специальная компьютерная программа, которая проводит начисления платежей от объема выполненных услуг коммунальными службами согласно тарифам. Абоненты могут прийти к нам по адресу улица Демерджи-ипа, 35, где им рассчитают сумму платежей, и они смогут их погасить", - отметил Багателия.

Он уточнил, что собранная сумма будет распределяться между организациями, которые предоставляют свои услуги абонентам. Всего в черте города Гагра семь тысяч физических лиц и более 350 юридических лиц, пользующихся услугами коммунальных служб.

© Sputnik / Леон Адлейба
Стала известна стоимость нового свидетельства о регистрации транспорта в Абхазии

До внедрения единого кассового расчетного центра деньги за подачу воды, уборку мусора, обслуживание очистных сооружений собирали контролеры, которые ходили по домам физлиц и выставляли им счета. Юрлица приходили в БТИ за квитанцией и оплачивали задолженность через банки.

"Абонентам в центре предоставляют квитанции с расчетом каждой услуги, и по ней они произведут оплату в кассе. Также мы планируем в 2022 году сделать так, чтобы абоненты могли оплачивать коммунальные услуги через терминалы. Как это сейчас происходит с оплатой электроэнергии или телефонной связи", - рассказал Багателия.

Среди абонентов организации есть люди, которые в связи с состоянием здоровья не могут прийти в расчетный центр. Произвести оплату им помогут контролеры, которые с квитанцией придут к ним домой.

С теми, кто не желает погасить задолженность, будет разбираться юридический отдел организации.

"Сначала мы их оповещаем и некоторые время ждем реакции. Если ее не последовало, то обращаемся в суд. Нами уже было передано в суд несколько сотен дел. По многим из них судом уже вынесено решение в нашу пользу. В таких случаях представители судебных органов изымают с этих абонентов плату, в том числе с зарплаты до полного погашения задолженности", - рассказал Багателия.

Документы о просроченной задолженности за коммунальные услуги передаются в суд, если абонент в течение более двух лет не производил оплату.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
День блондинок: белокурые красотки в кино
Размер имеет значение: в Абхазии стали выращивать микрозелень
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться