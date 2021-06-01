Единый расчетный центр для оплаты коммунальных услуг заработал в Гагре

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Единый кассовый расчетный центр для оплаты коммунальных услуг заработал в Гагре во вторник 1 июня, рассказал корреспонденту Sputnik начальник единого кассового расчетного центра Давид Багателия.

"Этот расчетный центр был создан для прозрачности приема платежей от физлиц и юрлиц. Установлена специальная компьютерная программа, которая проводит начисления платежей от объема выполненных услуг коммунальными службами согласно тарифам. Абоненты могут прийти к нам по адресу улица Демерджи-ипа, 35, где им рассчитают сумму платежей, и они смогут их погасить", - отметил Багателия.

Он уточнил, что собранная сумма будет распределяться между организациями, которые предоставляют свои услуги абонентам. Всего в черте города Гагра семь тысяч физических лиц и более 350 юридических лиц, пользующихся услугами коммунальных служб.

До внедрения единого кассового расчетного центра деньги за подачу воды, уборку мусора, обслуживание очистных сооружений собирали контролеры, которые ходили по домам физлиц и выставляли им счета. Юрлица приходили в БТИ за квитанцией и оплачивали задолженность через банки.

"Абонентам в центре предоставляют квитанции с расчетом каждой услуги, и по ней они произведут оплату в кассе. Также мы планируем в 2022 году сделать так, чтобы абоненты могли оплачивать коммунальные услуги через терминалы. Как это сейчас происходит с оплатой электроэнергии или телефонной связи", - рассказал Багателия.

Среди абонентов организации есть люди, которые в связи с состоянием здоровья не могут прийти в расчетный центр. Произвести оплату им помогут контролеры, которые с квитанцией придут к ним домой.

С теми, кто не желает погасить задолженность, будет разбираться юридический отдел организации.

"Сначала мы их оповещаем и некоторые время ждем реакции. Если ее не последовало, то обращаемся в суд. Нами уже было передано в суд несколько сотен дел. По многим из них судом уже вынесено решение в нашу пользу. В таких случаях представители судебных органов изымают с этих абонентов плату, в том числе с зарплаты до полного погашения задолженности", - рассказал Багателия.

Документы о просроченной задолженности за коммунальные услуги передаются в суд, если абонент в течение более двух лет не производил оплату.